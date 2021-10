Premium Het beste van De Telegraaf

Topfotograaf verruilt noodgedwongen leven achter camera voor bedelstaf Leen Thijsse (62) was miljonair, maar staat nu in de spoelkeuken

Door Bart Mos Kopieer naar clipboard

Leen Thijsse was miljonair maar werkt nu als afwasser in een brasserie in Ermelo. Ⓒ Rene Bouwman

Leen Thijsse werkte jarenlang als topfotograaf voor de grote Amerikaanse merken zoals Nike, General Motors en UPS. Hij vloog de wereld rond, sliep in de duurste hotels en trok langdurig op met sterren die hij portretteerde. Leen was zo succesvol in zijn werk, dat hij er miljonair mee werd, een fortuin investeerde in vastgoed en een prachtige villa op z’n Veluwse landgoed liet bouwen. Maar zijn jetsetleven is verleden tijd sinds de bank hem volgens de ex-miljonair in een gat duwde. Nu is hij gedwongen als afwashulp in een restaurant te werken.