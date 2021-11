Beursblog: Just Eat Takeaway in trek in vlakke AEX

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX schommelt aan het begin van de middag rond de slotstand van maandag. Beleggers doen het rustig aan in afwachting van inflatiecijfers uit de VS. Adyen heeft het zwaar. Just Eat Takeaway is de smaakmaker.