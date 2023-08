Ook CNV stapt uit cao-overleg voor grondpersoneel KLM

Volgens Amallah biedt KLM in totaal 7,5 procent loonsverhoging voor een tweejarige cao voor de circa 15.000 grondmedewerkers. „Dat is te weinig”, stelt hij. „Werknemers hebben hierdoor niet gevoel dat ze de waardering krijgen die ze verdienen. We zien bij het grondpersoneel een hoge werkdruk, een hoog ziekteverzuim en veel onvrede. KLM zal echt met meer loon moeten komen, want dit gaan de werknemers niet accepteren.”

FNV organiseert later deze week al ledenbijeenkomsten, waarin de bond wil praten over mogelijke vervolgstappen. CNV houdt begin volgende week zogeheten actievergaderingen. Daar zal de actiebereidheid van de eigen achterban worden gepeild. „Als meer dan driekwart van de leden bereid is om actie te voeren - en daar ziet het wel naar uit - dan zullen we KLM een ultimatum sturen en acties voorbereiden”, zegt Amallah. Aan wat voor acties hij precies denkt, zegt hij niet.