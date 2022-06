Premium Het beste van De Telegraaf

Column: samen eten is elkaar vertrouwen

Door Danielle Braun Kopieer naar clipboard

Heb jij er ook steeds minder? Zakendiners. Collegiale etentjes. Valt me op. ’Vroeger’ was het in mijn adviesbranche heel normaal om een klant uit te nodigen voor een etentje aan de vooravond van een groot traject. Relatie bouwen. Over iets anders praten dan over de inhoud. Of om met een groepje collega’s tot diep in de nacht door te werken met pizzadozen op de bureaus.