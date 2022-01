Tata Steel-partner Harsco krijgt half miljoen terug na onterecht opgelegde dwangsommen

Verhalen achter het nieuws

Op zoek naar een duurzame spijkerbroek? Zo vind je er een!

Het nieuwe jaar is begonnen en het regent goede voornemens. Best lastig om die allemaal vol te houden. Maar deze variant is gelukkig vrij makkelijk: kies een duurzame spijkerbroek of een ander kledingstuk van jeans-stof. Daarmee doe je niet alleen jezelf maar ook het milieu een plezier.