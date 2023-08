Helft van robottaxi’s San Francisco moet van de weg na ’incidenten’

De ingreep van het California Department of Motor Vehicles (DMV) volgt op een botsing donderdag van zo’n robottaxi in San Francisco met een brandweerauto. Een inzittende werd gewond naar het lokale ziekenhuis afgevoerd. Het is het laatste ongeval met zelfrijdende auto’s in een reeks ongelukken.

De toezichthouder vraagt Cruise nu het wagenpark op de weg onmiddellijk met de helft terug te brengen totdat het onderzoek naar de ongelukken is afgerond. Cruise moet extra maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Cruise heeft daar gevolg aan gegeven, zo meldt het onderdeel van GM.

De toezichthouder DMV dreigt met het intrekken van de vergunning voor dit type zelfrijdende auto’s „als wordt vastgesteld dat dit een onredelijk risico vormt voor de openbare veiligheid”, meldt het.

Brandweerauto gezien

Cruise stelt dat het geen schuld heeft, al doet het zelf ook onderzoek naar het ongeluk. Zijn zelfrijdende auto zou donderdag ’na groen licht’ de kruising zijn opgereden, waarop die werd aangereden door de brandweerauto die met zwaailichten en sirenes aan op weg was naar een noodgeval. Volgens Cruise zag de auto ’het risico op een aanrijding’ en remde snel af ’maar kon de aanrijding niet voorkomen’, aldus het bedrijf.

De California Public Utilities Commission (CPUC) ging vorige week na een serie tests overstag om de zelfrijdende taxi’s van Cruise en Alphabet een aantal alle uren van de dag in heel San Francisco te laten rijden. Onder inwoners is veel verzet tegen de ’robottaxi’s’, de technologie zou nog onvoldoende getest zijn.

