Duizenden gastouders vrezen sluiting opvang: te laag uurtarief spelbreker

Uit kostprijsonderzoek van AYIT Consultancy blijkt dat er een groot gat zit tussen het vergoedingstarief van de overheid en de uurprijs die gastouders nodig hebben. Zo blijkt de werkelijke uurprijs op €9,62 ligt, terwijl de prijs die de overheid vergoedt in 2023 niet verder komt dan €6,85. Een gat van 40% in de bekostiging. „Veel gastouders trekken aan de bel en geven aan dat ze gedwongen worden te stoppen”, zegt Emmeline Bijlsma, directeur van de brancheorganisatie.

De maximumvergoeding voor kinderopvang bij een gastouder wordt in 2024 verhoogd naar €7,24 zo werd vrijdag bekend gemaakt. Maar dat is onvoldoende om de benodigde kwaliteitsslag te kunnen maken, zo laat Bijlsma weten. „Aan het realiseren van goede kwaliteit hangt ook een prijskaartje. En kennelijk is de overheid niet bereid om die te betalen.”

Terugloop

Sinds 2019 zijn er al 50.000 kindplaatsen verdwenen in de gastouderopvang. Een terugloop van maar liefst 41%. De kinderopvang staat door heel Nederland onder grote druk vanwege personeelstekorten en een gebrek aan opvanglocaties.

„Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang die juist ouders bedient met onregelmatige diensten of in dunbevolkte gebieden zit waar zelfs geen school meer te vinden is. Het risico om nog eens 50.000 van dit soort cruciale plekken te verliezen kunnen we absoluut niet nemen”, aldus Bijlsma.