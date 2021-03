Kopstukken beurswereld buigen zich over wilde rit bij GameStop

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden is een onderzoek gestart naar de gang van zaken onder meer bij GameStop. Nadat vorige maand al de topmannen van internetbroker RobinHood en online platform Reddit aan de tand werden gevoeld, komen woensdag onder meer de topman van de Amerikaanse beurs en een voormalige voorman bij beurswaakhond SEC langs om te kijken naar voorstellen om de handel bij de Amerikaanse aandelenmarkten te hervormen.

Vooral de gang van zaken bij RobinHood waar klanten gratis kunnen handelen, zal waarschijnlijk een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Het symbool van kleine beleggers zet met zijn beleid de deur open voor risicovolle beleggingen.

Tweede golf

GameStop is sinds de start van het onderzoek weer hard omhoog gegaan. Een tweede golf van beleggers heeft het aandeel in de armen gesloten. In de eerste weken van 2021 schoot de koers al hard omhoog nadat kleine beleggers verenigd op Reddit-platform WallStreetBets de strijd aan waren gegaan tegen hedgefondsen die speculeerden op een koersdaling van GameStop. In de eerste weken van februari volgde nog een scherpe afkoeling van het fonds.

Naast GameStop zijn ook andere Amerikaanse bedrijven een speelbal van kleine beleggers geworden. De bioscoopketen AMC die zwaar gebukt gaat onder de lockdowns, laat eveneens dit jaar een turbulent handelsbeeld zien vanwege de grote animo om in te stappen bij het geplaagde aandeel. Ook op de zilvermarkt was eventjes sprake van een grote koopgolf, waardoor het edelmetaal flink begon te blinken.