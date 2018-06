Gevallen vakantieganger is niet misleid door verzekeraar

Na een val van de fiets kon het echtpaar de vakantie niet meer voortzetten en ging het naar huis. Bij thuiskomst werd er bij verzekeraar Allianz een claim van ruim €8000 neergelegd, de kosten van de totale reissom. Maar Allianz ging niet verder dan €3000, twee keer de maximale vergoeding van €1500 per persoon en daarnaast nog kleine onkosten voor benzine, tol, eten, drinken en overnachtingen.

Daar namen de klanten geen genoegen mee. Ze stelden te zijn misleid door de reclames die Allianz maakte voor de verzekering. Daarin staat onder meer: „Wanneer je onverwachts tijdens je reis naar huis moet, dan krijg je niet alleen de niet-gebruikte dagen vergoed, maar de totale reissom. Zelfs al moet je de voorlaatste dag van je reis naar huis, je krijgt je reissom vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag.”

Kifid: vergoeding voldoende

Waar de klant zich vooral focuste op het gedeelte van de ’totale reissom’, legt klachteninstituut Kifid vooral de nadruk op ’tot het maximaal verzekerde bedrag’. Volgens het Kifid staat in de voorwaarden van de verzekering duidelijk dat de totale reissom wordt vergoed tot het maximum van in dit geval €1500 per persoon.

Allianz heeft het echtpaar dus niet misleid en heeft met de ruim €3000 genoeg aan vergoeding betaald, luidt het oordeel van het Kifid.