Wedje op winnaar Super Bowl stijgt tot dik $1 miljard

De inschrijvingen online en in de Amerikaanse wedkantoren voor de 67e editie van de NFL-finale zijn dit jaar stevig opgelopen. Steeds meer staten hebben zulke gokjes op de American football-kampioenswedstrijd mogelijk gemaakt. Sinds begin 2022 openden vooral kantoren in Ontario, Kansas, Maryland en Ohio.

Vorig jaar werd er al voor $1 miljard gegokt, daar gaan de sportfans die wereldwijd inleggen volgens dataverzamelaar Bloomberg dik overheen.

De Super Bowl, de zinderende finale tussen de kampioen van de American Football Conference en de National Football Conference, zal volgens de wedkantoren worden gewonnen door Philadelphia Eagles. De Kansas City Chiefs stonden bij opening van de online weddenschappen en bij bookies op straat direct op afstand van de Eagles. Quarterback Patrick Mahomes van de City Chiefs is herstellende van een enkelblessure.

Topprijzen

Kaartjes voor Super Bowl LVII in het State Farm Stadium in Arizona gaan bij Ticketmaster, de officiële marktplaats voor de wedstrijd, weg voor soms $6000. Prijzen voor de beste plekken zouden oplopen tot $27.500 per stuk.

Eagles-fans zouden volgens wedkantoren het meeste kans op juichen hebben op 13 februari tijdens de Super Bowl-finale. Ⓒ ANP/HH

De advertentietarieven voor de finale zijn volgens Bloomberg bij tv-maatschappij Fox News net als vorig jaar extreem: $7 miljoen voor dertig seconden reclame. Vooral autoproducenten maken hun opwachting met reclames voor de nieuwste batterijmodellen, waar vorig jaar reclames voor cryptomunten domineerden.

Vorig jaar wonnen de Los Angeles Rams de Super Bowl nipt van de Cincinnati Bengals: 23-20.