Crisis: klant betaalt in sommige restaurants toeslag voor energie

Binnenland

Grote brand in historisch centrum Gorinchem onder controle

In een winkelstraat in het historische centrum van het Zuid-Hollandse Gorinchem heeft een zeer grote brand gewoed. De brand is volgens de veiligheidsregio zondagavond ontstaan in een restaurant aan de Westwagenstraat. Alle bezoekers konden zich in veiligheid brengen. Twee mensen zijn uit het pand ge...