‘Niet alleen maar kommer en kwel in Italië'

DWS benadrukt dat er in Italië op basis van een Wereldbank-rapport nog flinke slagen te zijn te maken als het onder meer gaat om het betalen van belasting, maar signaleert tegelijkertijd dat er bij de ‘grensoverschrijdende handel' wel degelijk vooruitgang is geboekt met over de afgelopen 12 maanden een handelsoverschot van €45 miljard.

Volgens de vermogensbeheerder zullen de financiële markten met argusogen de daden van de nieuwe regering in Italië gaan volgen nadat vorige maand al flinke consternatie ontstond tijdens de vorming van het kabinet met de twee populistische partijen Vijfsterrenbeweging en Lega Nord.

Maatregelen van de Italiaanse regering om de belastingmoraal aan te pakken en de kredietverstrekking te verbeteren zullen echter op instemming van beleggers kunnen rekenen, stelt DWS.