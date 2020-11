Column: tijd om cynisch te zijn over Brexit-deal?

De Britse premier Boris Johnson Ⓒ Foto EPA

Het blijft nog altijd de vraag of de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een handelsakkoord zullen sluiten. Dat is opmerkelijk. De contouren van dit akkoord zijn al sinds dit voorjaar duidelijk en de oplossing ligt eveneens voor de hand: de Europeanen geven toe op het gebied van de visserijrechten en de Britten houden zich aan de Europese regels van het gelijke speelveld. Als economische overwegingen de overhand hadden, dan was de deal al een paar maanden in kannen en kruiken geweest.