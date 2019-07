AEX neemt gas terug na zegereeks

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,1% lager bij een stand van 581,56 punten. Een dag eerder belandde de hoofdgraadmeter nog op het hoogste niveau sinds medio 2001. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 828,54 punten.

Elders in Europa was het beeld eveneens rustig. Frankfurt won 0,1%, terwijl Parijs 0,2% terugviel.

In de ochtendhandel kwamen er tegenvallende cijfers over de bedrijvigheid in de eurozone naar buiten. Vooral inkoopmanagers uit de industrie worden steeds pessimistischer. Beleggers zullen vanwege zwakkere economische gang van zaken nog meer uitkijken uit naar het rentebesluit van de Europese centrale Bank (ECB) dat morgenmiddag staat gepland.

Wall Street liet gisteravond een vriendelijk beeld gezien gesteund door het nieuws dat Amerika en China volgende week op hoog niveau in Sjanghai handelsgesprekken gaan voeren.

In Azië kleurden de borden eveneens groen door het het optimisme dat Amerika en China de onderhandelingen gaan hervatten. De Nikkei-index won vanochtend 0,5%.

In de AEX breidde AkzoNobel de winst verder uit en dikte 4,2% aan. Het verfconcern wist afgelopen kwartaal het operationeel resultaat flink op te voeren, ondanks de uitdagende marktomstandigheden.

KPN koerste 2,3% hoger. Het telecombedrijf is iets positiever gestemd over zijn winstverwachting voor dit jaar. Galapagos zag na de dip van de voorgaande dag de koers 2,4% aantrekken.

Aan de andere kant moest Randstad 1,2% afstaan. Arcelor Mittal deed een stap terug en keek aan tegen een verlies van 1,4%.

Bij de middelgrote fondsen werd Flow Traders van de hand gedaan in reactie op slecht ontvangen resultaten. De beursintermediar gleed maar liefst 7% weg.

ASMI schoot 7,2% omhoog. De toeleverancier aan de chipindustrie behaalde in het tweede kwartaal een hogere omzet en orderontvangst dan het bedrijf zelf had verwacht. KBC Securities liet zich ook positief uit over de prognose die ASMI naar buiten bracht. Sectorgenoot BESI ging in de slipstream van ASMI 2,7% vooruit.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!