AkzoNobel leidt op vlak Damrak

Dataleverancier VWD kampt met een langdurige storing voor de koersen.

De AEX-index had rond 14:00 uur een 0,0%-stand bij 582,11 punten. Een dag eerder belandde de hoofdgraadmeter nog op het hoogste niveau sinds medio 2001. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 829,6 punten.

Na de keuze voor Boris Johnson als de nieuwe Britse premier stond de FTSE 100 08,% in het rood. De DAX in Frankfurt won 0,4% - terwijl Deutsche Bank 3% kwijtraakte - en Parijs viel 0,4% terug.

Autobouwers als Aston Martin en Nissan - dat 10.000 banen schrapt - bevestigden verslechterde resultaten, in lijn met Duitse autobouwers. Techaandelen scoorden na beter dan voorziene kwartaalresultaten van Texas Instruments.

Over de eurozone kwamen tegenvallende cijfers over de bedrijvigheid naar buiten. Vooral inkoopmanagers uit de industrie werden pessimistischer.

Beleggers zullen vanwege de zwakkere economische gang van zaken uitkijken uit naar het rentebesluit van de ECB morgen. Yields op staatsobligaties gingen naar dieptepunten.

"Heeft de ECB met deze pittige en zorgwekkende Duitse industriecijfers nog wel de luxe om te wachten"

„Met de matige PMI-cijfers van de Duitse industrie wordt het de vraag of de Europese Centrale Bank nu al de rente wil verlagen of andere maatregelen zal nemen, nog voor het rentebesluit van de Federal Reserve op 31 juli. Maar heeft de ECB met deze pittige en zorgwekkende Duitse industriecijfers nog wel de luxe om te wachten”, zegt Wynand van der Zandt, chief investment officer van vermogensbeheerder Beaumont Capital. „Als de ECB durft in te grijpen, dan is dat wellicht ook de daadkracht waar de markten naar op zoek is.”

Voor anderen zoals Degroof Petercam is het vrij onzeker of de ECB de rente aanpakt. „Er is ondanks de zwakkere economische groei in de eurozone niet meteen aanleiding voor”, stelt handelaar Hans de Jonge van Degroof Petercam.

Gemiddeld vindt hij de tot nu gepresenteerde bedrijfsresultaten „boven verwachting” uitkomen voor het Damrak. Citibank wijst op het gevaar van ’schuimende’ markten en valutaoorlogen bij fikse renteverlagingen.

De drie grote beurzen op Wall Street sloten gisteravond met 0,6% tot 0,7% winst. Dat werd gesteund door het nieuws dat Amerika en China op hoog niveau handelsgesprekken gaan voeren.

Futures voor opening van de Dow Jones om 15.30 uur op Wall Street stonden 100 punten lager. Analisten wijzen op de zwakke Europese groeicijfers. Ook de Nasdaq zakt, na het bericht dat het Openbaar Ministerie in de VS onderzoek naar grote technologiebedrijven begint. Facebook, Amazon en Google daalden in de grijze handel met 1%.

Brentolie noteerde 0,3% hoger na een terugval in voorraden volgens het American Petroleum Institute. De euro koerste na de tegenvallende macrocijfers in de eurozone iets lager tegen de dollar bij $1,1148. Crypto bitcoin had 0,9% wind mee bij $16.554. Beleggingen als zilver (+0,9%) en goud (+0,8%) deden het goed.

Akzo komt goed uit de verf

In de AEX breidde AkzoNobel de winst 4% uit. Het troeft de chemiesector af. Het verfconcern wist afgelopen kwartaal het operationeel resultaat flink op te voeren, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. Degroof Petercam blijft kritisch over de kans dat Akzo zijn langetermijndoelen haalt.

KPN koerste 2,6% hoger. Het telecombedrijf is positiever gestemd over zijn winstverwachting. „Ondanks de lagere omzet wordt het gewaardeerd dat de totale resultaten minder slecht uitvallen dan werd gedacht”, aldus De Jonge van Degroof Petercam.

Analist Stefaan Genoe van deze zakenbank verhoogde zijn advies naar houden van ’reduce’. Vertrekkend topman Ibarra gaf een licht verbeterd toekomstbeeld af. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters bezuinigt KPN zich richting winstgroei.

Biotechbedrijf Galapagos zag na de dip van de voorgaande dag de koers 0,8% aantrekken. Volgens Bloomberg verslechterden de resultaten in het tweede kwartaal.

Aan de andere kant moest uitzender Randstad 1,8% afstaan. Staalmaker Arcelor Mittal keek aan tegen een verlies van 1,4%. De Braziliaanse mijnbouwer Vale hervat zijn activiteiten. Daardoor vergroot de voorraad ijzererts, dat recent naar recordprijzen ging.

Zwaargewicht Shell verloor 0,5%. Een groep Nigerianen mag schadeclaims tegen het olie- en gasconcern wegens milieuschade voor het Britse Hooggerechtshof neerleggen.

Bij de middelgrote fondsen werd Flow Traders van de hand gedaan in reactie op slecht ontvangen resultaten. De beursintermediar gleed 8,5% weg en bleef voor KBC Securities ver onder verwachting. Ook metalenleverancier AMG verloor terrein.

ASMI schoot 5,7% omhoog. Het is na recordomzet over het laatste kwartaal nu met 96% rendement over het jaar het beste aandeel in de Midkap. KBC Securities liet zich ook positief uit over de prognose die ASMI naar buiten bracht.

Sectorgenoot Besi ging in de slipstream van ASMI 2,2% vooruit.

Bij de kleinere fondsen dook automatiseerder Ctac 11% omlaag na een neerwaartse bijstelling van de prognose.

