ING verhoogt in december spaarrente

Witwasaanpak DNB op de schop door sof in bunq-zaak?

In een opvallende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft online bank bunq gelijk gekregen in een zaak over de afwijzing van De Nederlandsche Bank (DNB) om kunstmatige intelligentie in te zetten bij het screenen van klanten om witwassen te bestrijden. Vijf vragen.