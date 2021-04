Bitcoinprijs stijgt tot boven $60.000

Financieel

AEX werkt in slotfase naar vlak einde toe

Na een kabbelend verloop ging de AEX vrijdag onveranderd over de streep. Belegggers deden het rustig aan in afwachting van de start van het nieuwe cijferseizoen. Bij de hoofdfondsen ligt KPN bedrukt in de markt. Randstad is aardig op dreef.