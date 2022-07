’Functie in de maak om te verbergen wanneer je online bent op WhatsApp’

Er was eerder al kritiek te horen over het bestaan van de functie, waarbij van iedereen te zien is wanneer hij of zij op dat moment online is. In een chat met een specifiek persoon kun je dat nu altijd zien. Er staat dan simpelweg ’Online’ onder diens naam. Berichtendienst WhatsApp lijkt gehoor te gaan geven aan de privacycritici, door de optie te geven om dit te verbergen. Dat beweren althans de WhatsApp-experts van de doorgaans betrouwbare website WABetainfo.

De functie zit nog niet in WhatsApp en ook niet in bètasoftware van het bedrijf, dat eigendom is van Meta, maar WABetainfo meldt dat er achter de schermen aan gewerkt wordt. De functie zou beschikbaar komen voor Android, iOS, Windows en macOS. Na een recente update is het al mogelijk om je profiel en ’voor het laatst gezien’-status voor specifieke mensen of iedereen te verbergen. Wanneer je zelf je status niet deelt, kun je die van anderen overigens ook niet zien.