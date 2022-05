Premium Het beste van De Telegraaf

Column: transitiegrondstoffen in de vuurlinie

Door Casper Burgering Kopieer naar clipboard

Thierry Breton, Europese Commissaris voor de Interne Markt, maakt zich zorgen. En terecht. Hij zei onlangs namelijk dat ’...zonder een strategische benadering voor de ontwikkeling van meer primaire en secundaire grondstoffencapaciteit in Europa, er geen groene en digitale transitie mogelijk is’. Het probleem is al wat langer bekend, zonder dat er flinke stappen zijn gezet. Jammer dat een schok in het systeem – in dit geval de Russische inval in Oekraïne – de boel pas in beweging zet.