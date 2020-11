Windmolenprojecten zorgen voor meer drukte bij Sif

In het derde kwartaal werden de laatste funderingen voor windmolenparken in Frankrijk en Japan afgeleverd, waardoor Sif zich nu kan richten op de eerste monopiles voor het Nederlandse windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Monopiles zijn de enorme palen die in de zeebodem geplaatst worden als fundering voor windmolens.

Voor komend jaar heeft Sif al 100 kiloton aan opdrachten, iets minder dan er dit jaar tot nu toe is geproduceerd. Daarnaast is het bedrijf in exclusieve onderhandeling over nog eens 82 kiloton aan productie. Voor 2022 wordt er exclusief onderhandeld over 120 kiloton aan productie. Daarnaast zijn er nog de nodige projecten waar momenteel aanbestedingen voor lopen.

In de eerste negen maanden van dit jaar kwam de omzet uit op 231 miljoen euro, iets minder dan de 247 miljoen euro na drie kwartalen vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam daardoor uit op 17,3 miljoen euro, tegen 14,6 miljoen euro op hetzelfde moment in 2019, terwijl er toen veel meer geproduceerd was: 140 kiloton in 2019 om 113 kiloton nu.

Sif had eigenlijk gepland om vrijdag met cijfers te komen, maar dat werd vanwege de verdenking van een hack vervroegd.