Beursblog: inflatiemeevaller biedt Dow en AEX geen steun

Video

De Jonge schrikt van opmerking koning: ‘Excuses, excuses!’

Het koningspaar reist tijdens hun staatsbezoek in Oostenrijk per trein naar Graz en spreekt onderweg met ministers van het Alpenland over duurzaamheid en innovatie. Minister Hugo de Jonge vergezelt het paar en wordt verrast door een opmerking van Willem-Alexander.