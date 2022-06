Beursblog: Signify kleurt rood; Takeaway werkt verlies snel weg

Door Redactie DFT

De AEX kijkt donderdag na een bedrukte start nog steeds tegen een stevig verlies aan. Beleggers kruipen verder in schulp vanwege de toegenomen inflatievrees. Bij de hoofdfondsen zit Signify in de achterhoede. Just Eat Takeaway werkt verlies bij begin snel weg.