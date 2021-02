Meatless Farm breidt fors uit in Europa

Het bedrijf is momenteel in gesprek met verschillende supermarkten, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Superunie om ervoor te zorgen dat de veganistische burgers, gehakt en braadworsten deze zomer in de schappen liggen. Sinds begin dit jaar zijn de producten te verkrijgen via online supermarkt Crisp en via boodschappendienst Gorillas in Amsterdam.

Meatless Farm heeft het hoofdkantoor inmiddels verplaatst naar de hoofdstad. Onder leiding van directeur Erwin Meijer, die voorheen 25 jaar actief was bij discounter Lidl, moet het bedrijf de komende jaren een strategische groei doormaken in Europa en de rest van de wereld. ,,We willen niet alleen de Nederlandse markt veroveren, maar tevens een mondiale speler worden. We zijn al actief in het Verenigd Koninkrijk (VK) en ook in Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland.”

Tesco

In het VK liggen de producten al bij de vier grote supermarkten Tesco, Sainsbury’s, Morrisons en Asda. Enkele maanden geleden haalde Meatless Farm $31 miljoen op voor verdere groei van het bedrijf.

Meatless Farm werd in 2016 opgericht door de Deense zakenman Morten Toft Bech. De producent van plantaardige vleesvervangers maakt zo min mogelijk gebruik van soja en heeft in Canada een eigen fabriek opgezet waar de grondstoffen worden geproduceerd. ,,Het gaat vooral om erwten en we planten dat zelf”, aldus Meijer.

Meatless Farm heeft bovendien flink geprofiteerd van de coronacrisis. De omzet groeide afgelopen jaar met 200%. ,,En voor dit jaar verwachten we een wereldwijde omzetgroei van 400 procent. We zien dat consumenten steeds meer nadenken over gezondheid en duurzaamheid. Er is veel vraag vanuit grote foodservice partijen in Europa. Maar we zien het ook terug in de populariteit in bijvoorbeeld Engeland en Spanje. Dat zijn traditioneel gezien geen landen met een voorkeur voor vegan.”

Hotdog

Volgens Meijer is het de bedoeling om zo snel mogelijk aan restaurants te leveren. Meatless Farm is al actief op Thuisbezorgd.nl en heeft inmiddels al contacten gelegd met 300 restaurants.

,,En in de VS ook met een grote hotdogketen. We hopen na de zomer via meerdere kanalen actief te zijn in Nederland.”