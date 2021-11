Forse dwangsom energieleverancier Enstroga om weigering klanten terug te nemen

Enstroga had vanwege de stijgende energieprijzen eenzijdig contracten opgezegd van klanten die niet akkoord gingen met een tariefsverhoging van hun vaste contract. Dat mag niet en de ACM schermde daarop met een dwangsom van 15.000 euro per week als Enstroga klanten niet zou terugnemen tegen de oude voorwaarden. De dwangsom voor de onderneming kan oplopen tot een maximum van 45.000 euro. De ACM raadt klanten die het betreft ook aan een andere energieleverancier te zoeken.

Enstroga, dat naar eigen zeggen goedkope energie levert aan duizenden klanten in Europa, werd in 2012 opgericht en komt oorspronkelijk uit Duitsland. Het bedrijf heeft een kantooradres in Maastricht. Enstroga is volgens de ACM een kleine speler, maar noemde geen aantallen van klanten. Naar verluidt zou het bedrijf in Nederland nog geen duizend klanten hebben gehad.

Lokale netbeheerder

Sommige klanten van Enstroga kregen naast brieven van dat bedrijf ook al een brief van hun lokale netbeheerder waarin staat dat ze op dit moment geen contract meer hebben met een energieleverancier. De ACM adviseert consumenten die daarmee te maken hebben, gehoor te geven aan de oproep van de netbeheerders om zo snel mogelijk een nieuwe energieleverancier te zoeken om verzekerd te blijven van de levering van gas en elektriciteit.

Dat doet de ACM naar eigen zeggen puur in het belang van de klanten. Volgens de toezichthouder geeft Enstroga geen gehoor aan oproepen van consumenten, en valt niet te verwachten dat ze het contract zullen nakomen. Enstroga was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Vanwege de sterk gestegen gasprijzen zijn er bij de ACM verschillende meldingen binnengekomen over energiebedrijven die dreigen stroom en gas af te sluiten als niet akkoord wordt gegaan met hogere prijzen. De ACM raadt mensen met een vast energiecontract die een brief krijgen met de mededeling dat de levering wordt beëindigd aan om dit te melden bij het consumentenloket van de toezichthouder.