’Handelsconflict blijft boven de markt hangen’

Vooruitlopend op de G-7 bijeenkomst die vrijdag in Canada van start ging, had Aben weinig vertrouwen in een goede uitkomst. „Misschien doet de EU cosmetische toezeggingen, die Trump dan aan zijn achterban kan verkopen. Maar zijn dubieuze handelsbeleid zal een risico blijven. De staal- en aluminiumheffingen hebben niet heel veel impact, maar het aanpakken van de Europese autofabrikanten kan er hard inhakken.”

Aben meent dat de spanningen tussen de VS en China op korte termijn kunnen afnemen. „China heeft immers een handreiking gedaan door de belofte meer Amerikaanse producten te zullen kopen. Het fundamentele probleem rond het intellectueel eigendom wordt hiermee echter niet aangepakt.”

Voor komende week kijkt Aben vooral uit naar de uitkomst van de beleidsvergadering bij de Europese Centrale Bank op donderdag. „Ik verwacht dat hij een verlenging van het obligatieopkoopprogramma na september gaat aankondigen, wel met een lager maandbedrag dan de huidige €30 miljard. Ik denk niet dat topman Draghi een einddatum gaat noemen. Hij zal zijn handen vrij willen houden om langer door te gaan als het handelsverhaal uit de hand gaat lopen. En sowieso als de Europese economie blijft verzwakken.”

Aben twijfelt er niet aan dat de Fed de Amerikaanse rente een dag eerder zal verhogen. „Tevens verwacht ik dat gehint zal worden op nog twee extra renteverhogingen. Dit kan enige turbulentie veroorzaken op de obligatiemarkt in de VS, maar ik zie de 10-jaarsrente niet fors boven 3% uitkomen. Vooral omdat de Fed tijdig op de rem gaat staan om de inflatie te beteugelen.”

Vanwege de toegenomen risico’s heeft Van Lanschot zijn aandelenweging een paar maanden geleden naar neutraal teruggebracht. „Daaronder reken ik ook de onzekere politieke situatie in Italië. Er komt nog een clash over zijn begroting met de EU. Voorts is het Europese groeiverhaal afgezwakt. Daar staat wel tegenover dat de economieën van de VS en China zich goed ontwikkelen. En de waarderingen in vooral de VS liggen weliswaar boven het historisch gemiddelde, maar zeker niet op bubbelniveaus.”

Agenda volgende week

Maandag

01:50 Japan: Machineorders

10:30 VK: Handelsbalans (april), bouwproductie (april), industriële productie (april)

11:00 Buitengewone vergadering van aandeelhouders Altice

Dinsdag

Ontmoeting Donald Trump en Kim Jong-un

06:00 CBS: Aantal faillissementen (mei)

10:30 VK: Inflatie (mei), werkgelegenheid (mei)

11:00 Duitsland: ZEW-index (vertrouwen van beleggers en analisten in Duitse economie)

12:00 VS: Vertrouwen bij mkb

Woensdag

02.00 China: Detailhandelsverkopen

09.00 Beursgang Adyen (onder voorbehoud)

10.00 Zaak Eneco voor Ondernemingskamer in Amsterdam

11.00 EU: Ind. productie

14.00 VS: Resultaten Kroger

14.30 VS: producentenprijzen

16.30 VS: Wekelijkse olievoorraden

20.00 VS: rentebesluit

Donderdag

06.30 NL: handelsbalans

13.45 Rentebesluit ECB

14.30 Toelichting op rentebesluit ECB, VS: detailhandelsverkopen, import- exportprijzen

17.00 Openingswedstrijd WK Voetbal: Rusland-Saoedi-Arabië

22.00 VS: Resultaten Adobe

Vrijdag

06.30 NL: Omzet detailhandel (april)

09.00 Aandeelhoudersvergadering IEX Group

09.00 Jaarverslag Retail Estates

11.00 Eurozone: Handelsbalans (april), inflatie (mei)

15.15 VS: Industriële productie (mei)

16.00 VS: Consumentenvertrouwen (juni)