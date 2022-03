Canada voert importheffingen van 35% in tegen Rusland

Het enige andere land zonder speciale status als handelspartner van Canada is Noord-Korea, zei minister van Financiën Chrysta Freeland in een persconferentie. De Canadese regering zal andere landen aansporen om haar voorbeeld te volgen, voegde de vicepremier daar aan toe.

Sanctielijst

Canada heeft tot nu toe meer dan duizend Russische personen en entiteiten op de sanctielijst gezet, onder wie bestuurders van olieconcern Rosneft en aardgasproducent Gazprom.

In de podcast ‘Oekraïne Update’ word je dagelijks in 10 minuten bijgepraat over de oorlog in Oekraïne: