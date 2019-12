’Hoger toptarief geen rem op economie’

Dat betoogde Piketty woensdag tijdens een lezing op de Erasmus Universiteit in Rotterdam over zijn nieuwe epos over ongelijkheid Kapitaal en Ideologie, waarvan in februari de Nederlandse vertaling verschijnt.

Verschillen rijk en arm

Net als in zijn eerste boek ’Kapitaal in de 21e eeuw’, grijpt Piketty in de zijn jongste werk terug op een eeuwenlange geschiedenis van ongelijkheid. Die nam na rampzalige wereldoorlogen van begin 20e eeuw flink af, totdat in de jaren ’80 het reaganisme een eind maakte aan torenhoge progressieve belastingtarieven. Hoewel die nog ver zijn van de extreme kloof uit de Belle Epoque, zijn verschillen tussen rijk en arm weer aan het groeien. Dat geldt vooral in voormalig communistische landen en de Verenigde Staten. In West-Europa is het effect minder groot.

Angst dat hoge progressieve belastingen (met op het toppunt hoogste schijven van meer dan 80% in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten) de economische groei wurgen, is volgens Piketty niet sterk gefundeerd. Hij wijst op de halvering van de groei nadat in 1980 het mes ging in de toptarieven. „Toen ik als jonge assistent-professor bij MIT aan de slag ging, was het verhaal onder economen dat hoge progressieve belastingen funest zijn voor economische groei en daar ging ik destijds ook in mee. Maar als je naar de data op de langere termijn kijkt, dan zie je dat helemaal niet terug.”

Om de huidige problemen op te lossen pleit Piketty voor een ’internationalistische benadering’ en terugkeer van hoge progressieve belastingen, niet alleen op inkomen, maar ook op vermogen en herverdeling van inkomen.

Meer naar onderwijs

De opbrengst zou vooral moeten worden gestoken in onderwijs, waaraan de laatste jaren per student steeds minder wordt uitgegeven, wat volgens hem een mogelijke oorzaak is van het terugvallen van de economische groei sinds de jaren ’80. „We hebben op een gegeven moment besloten dat we niet nog hogere overheidsuitgaven willen. Maar als de kosten van pensioenen en zorg toenemen, dan moeten er dus elders keuzen worden gemaakt”, zegt Piketty.

Groepen met minder inkomen, minder spaargeld en minder opleiding voelen zich volgens Piketty in de steek gelaten als gevolg van de globalisering en groeiende ongelijkheid. Zij stemmen vaker tegen Europa, of het nu om de brexit gaat of referenda rond nieuwe EU-verdragen. „Ik ben zelf van harte voor Europa en meer federalisme, maar dit is zeker een signaal dat we serieus moeten nemen.”