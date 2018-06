Altice rondt afsplitsing tak USA af

Ook de aandelenverdeling is nu geëffectueerd.

Altice USA, dat sinds vorig jaar juni al een eigen beursnotering heeft in New York, blijft wel onder controle van miljardair Patrick Drahi. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA onder leiding van topman Dexter Goei kan blijven groeien, zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf.