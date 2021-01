Oplichters extra actief in coronajaar

Dat meldt de Fraudehelpdesk maandag in zijn jaaroverzicht. De organisatie zag in het coronajaar een trend dat criminelen vooraf gegevens ontfutselen om zich daarmee later zeer overtuigend te kunnen voordoen als iemand anders. „Dit doet de oplichter bijvoorbeeld door vooraf een phishinglink te sturen of een telefoongesprek op te nemen. Met kennis van persoonlijke financiële gegevens of het stemgeluid van een zoon of dochter, is de misleiding voor latere slachtoffers nauwelijks te herkennen”, aldus de Fraudehelpdesk.

In 2020 was er vooral een toename van fraude met online aankopen en de zogenaamde (WhatsApp)Hulpvraagfraude. De Fraudehelpdesk wijst er maar weer eens op dat gezond wantrouwen cruciaal is. „Onthoud dat iedereen zich via internet en telefoon kan voordoen als een ander persoon of bedrijf. Maak daarom nooit geld over op basis van een tekstbericht of telefoontje, maar zorg dat je zeker weet met wie je te maken hebt.”