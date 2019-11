'Aedifica voldoet aan verwachtingen'

De cijfers bevestigen volgens de marktkenner dat het Belgische bedrijf er goed voorstaat en op weg is naar een sterke groei van de winst per aandeel. Die groei kan zelfs nog hoger uitpakken door de overname van Hoivatilat in Finland, maar dat wordt mogelijk tenietgedaan door de uitgifte van nieuwe aandelen.

KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 125 euro. Het aandeel won omstreeks 09.30 uur 1,3 procent tot 112,40 euro.