Raming TomTom niet nóg somberder

Het jaar 2022 werd door topman Harold Goddijn in februari al als ’een somber jaar’ omschreven, omdat chiptekorten ervoor zorgen dat het aantal nieuwe auto’s naar verwachting laag zal blijven. De ambities reiken voor 2022 dan ook niet veel verder dan stabilisering van de omzet voor TomToms belangrijkste activiteiten, naast een gestage afname van de omzet rond navigatiekastjes voor consumenten. Pas vanaf 2023 wordt weer groei verwacht.

Het Amsterdamse bedrijf kwam vrijdag naar buiten met een nettoverlies van €55 miljoen over het tweede kwartaal, deels vanwege een last van €31 miljoen die het neemt voor een reorganisatie die het begin juni aankondigde. Door processen rond het maken van kaarten te automatiseren, kan TomTom met 500 mensen (ongeveer 10% van zijn personeel) minder toe. De omzet bleef zoals analisten hadden voorzien gelijk ten opzichte van een jaar geleden, het verlies viel iets hoger uit dan de consensus, terwijl de kasstroom met een minimale plus een positieve verrassing vormde.

Hulp van de dollar

De omzet uit de verkoop van technologie aan automobielfabrikanten groeide met 12% tot €71 miljoen, dankzij aantrekkende autoverkopen en uitbreiding van contracten. TomToms navigatietechnologie verscheen onder andere in nieuwe Opel Astra en Citroën C5-modellen. De 8% hogere inkomsten uit de verkoop aan plaatsbepalingstechnologie aan andere partijen was vooral te danken aan de hogere dollar. Aan consumenten werd nog voor 27,3 miljoen aan navigatiekastjes en kaarten verkocht, wat weer 10% minder was dan een jaar geleden.

Volgens ceo Harold Goddijn heeft zijn bedrijf naar verwachting gepresteerd en is sprake van ’sterke activiteit rond deals met de automobielindustrie’. Cfo Taco Titulaer spreekt in het persbericht van ’solide prestaties’ over het afgelopen kwartaal en ’vertrouwen te hebben dat we kunnen voldoen aan onze aanvankelijke raming’, van een stabiele omzet uit locatietechnologie in 2022 en een groei voor 2023. „De verwachte toename van de vrije kasstroom tussen 2022 en 2023 is ingegeven door een combinatie van efficiencyverbeteringen na verbeteringen van ons kaartenmaakproces en groei van de operationele omzet, waar die laatste goed is voor meer dan de helft van het effect.”

Over deals of voortgang op het gebied van navigatie voor zelfrijdende auto’s en aanverwante technologieën waar TomTom de laatste jaren sterk in heeft geïnvesteerd werd vrijdag niets bekendgemaakt.