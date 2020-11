Directeur flitskredietbedrijf krijgt AFM-boete op eigen bordje

Da blijkt uit een uitspraak van de rechter in Rotterdam, waar het Financieele Dagblad (FD) over publiceert. Het is een unieke uitspraak: de AFM heeft nog niet eerder een civielrechtelijke procedure gestart om een bestuurlijke boete te kunnen innen.

Bewust ontlopen

Het vonnis ’illustreert dat wij het er niet bij laten zitten als een bestuurder bewust een boete probeert te ontlopen’, laat de dienst weten aan het FD.

Bekijk ook: Miljoenenboetes om overkreditering klant

Voorschotje.nl - dat kort de shirtsponsor was van voetbalclub NEC - bood tussen mei 2011 en februari 2012 zogenoemde flitskredieten aan. C onsumenten konden een lening afsluiten voor €150 en betaalden daar dan €25 aan kosten voor. Wettelijk gezien mag hier echter niet meer dan €1,29 voor worden gevraagd.

Een klant kon maximaal vier kredieten krijgen. Wie niet op tijd terugbetaalde, moest €17,50 aan boete betalen. Maar wettelijk mag hier niet meer dan 7 cent voor worden gerekend. Ook bleek het bedrijf achter Voorschotje.nl, Your Finance, helemaal geen vergunning te hebben om flitskredieten aan te bieden.

Twee miljoen boete

De AFM legde Your Finance aanvankelijk een boete van €2 miljoen op. Dat werd later gematigd naar €397.500. Het bedrijf tekende daar wederom protest tegen aan. In 2018 werd de boete definitief. Maar Your Finance werd in 2017 ontbonden.

Door het bedrijf op te heffen, heeft Roepel het volgens der Rotterdamse rechter de AFM onmogelijk gemaakt de boete te innen. Hij zou door via meerdere dividend- en agiotransacties ruim €2 miljoen uit het bedrijf hebben weggesluisd. Vandaar dat hij de boete nu alsnog moet betalen.

Overname

Roepel gaat tegen het vonnis in hoger beroep, laat hij aan het FD weten. Volgens hem heeft hij helemaal geen geld weggesluisd, maar betroffen de betalingen valide verrekeningen die plaats vonden in het kader van een overname.