Opnieuw identificeren bij de bank? Pas op!

Log niet zomaar in met je bankgegevens als je hebt geklikt op een link in een mail of sms. Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Amsterdam - Heeft u een e-mail, sms of brief ontvangen over dat u zich opnieuw moet identificeren bij de bank, overheid of een andere instantie? Pas op, fraudeurs proberen zo aan persoonsgegevens te komen.