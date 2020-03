Hoogste Franse boete ooit voor Apple

De Amerikaanse techreus heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan misbruik van zijn machtspositie, oordeelt de Franse marktwaakhond, de Autorité de la Concurrence. De boete is met afstand hoogste die de Franse mededingingsautoriteiten ooit hebben opgelegd, en ook houdt rekening met de omvang van het bedrijf

Het bedrijf maakte in het geheim afspraken met twee elektronicaketens, die werden voorgetrokken ten opzichte van andere als het ging om leveringsvoorwaarden en producten. Tegelijkertijd werd volgens de AdlC afgesproken dat de twee niet op prijs met elkaar zouden concurreren. Groothandels Tech Data en Ingram Micro, kregen ook een sanctie opgelegd van respectievelijk 76,1 miljoen en 62,9 miljoen euro wegens kartelpraktijken.

De Franse concurrentiewaakhond kwam in 2012 in actie, na een klacht van Apple-hardwareverkoper eBizcuss. Deze keten had dertig jaar lang Apple producten aan de man had gebracht, en was de eerste jaren na 2000 de belangrijkste verkoper van het merk in Frankrijk geweest. Nadat Apple zijn eigen Apple-stores in Frankrijk opende, kreeg eBizcuss vaak bij lanceringen de nieuwste iPhones en iMacs niet geleverd en zijn concurrenten Tech Data en Ingram Micro wel. Dit leidde in 2012 tot het faillissement van eBizcuss, waarbij Apple volgens de eigenaar van de keten ‘er alles aan gedaan had om ons in deze situatie te brengen’, zo vertelde hij aan de Franse zakenkrant Les Echos.

. Dat Apple misbruik had gemaakt van de economische afhankelijkheid van zijn ‘premium retailer’ -die alleen maar Apple-producten verkocht- was een praktijk die de autoriteit als ‘bijzonder ernstig’ beschouwde. Apple is het scherp oneens met de aantijgingen en heeft aangekondigd in beroep te gaan.