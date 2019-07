'Bijna 1500 handtekeningen voor meer loon KLM'

"KLM heeft een goed jaar achter de rug en daar moet het personeel in dit jubileumjaar ook van mee profiteren", zegt FNV-onderhandelaar Jan van den Brink. De handtekeningen zijn volgens hem bedoeld om de luchtvaartmaatschappij over de streep trekken om onder meer een hoger loonbod te doen en meer vast personeel in dienst te nemen.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het grondpersoneel van KLM begonnen in mei. Al snel liet de maatschappij weten niet aan de voorstellen van FNV te kunnen voldoen. Het bedrijf zegt volgens de bond economisch mindere tijden te verwachten en houdt daarom de hand op de knip.

Investeringen

KLM staat daarnaast voor de nodige investeringen, zo is bekend. De uitgaven zijn ook nodig om verder te kunnen groeien. Gelet op de oplopende kosten en tegenvallende opbrengsten zal dus elders op kosten moeten worden bespaard.

De cao KLM Grondpersoneel geldt voor 15.000 werknemers.