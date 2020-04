Beleggers duiken op ontdekt ’medicijn tegen corona’

De koers van biotechbedrijf Gilead Science, dat in Nederland zijn samenwerking met het bedrijf Galapagos vorige zomer voor $5 miljard verruimde, steeg voorbeurs met 16% nadat het nieuws donderdag laat bekend werd.

De Universiteit van Chicago meldde ’snel herstel’ te zien van patiënten besmet met het coronavirus die het medicijn remdesivir van Gilead gebruiken.

Het gaat echter nog om een kleine groep, die nog niet volledig klinisch is doorgetest. Bij gebrek aan andere vaccins en medicijnen tegen het virus, kochten beleggers het aandeel evengoed hoopvol in.

Snel herstel

In Chicago kregen coronapatiënten het nieuwe medicijn van Gilead toegediend. Veel ernstig zieke patiënten uit die groep herstelden van corona: van de 125 patiënten overleden er 2, aldus artsen van het ziekenhuis.

Gilead Science verricht in hoog tempo twee studies naar remdesivir. Daarvan zegt het eind april de eerste set testresultaten te kunnen publiceren. Dat behelst onderzoek naar 400 patiënten met ernstige coronaklachten. Volgende maand komen vervolgens de resultaten naar buiten van ander onderzoek, met 600 patiënten, die gematigder klachten van het coronavirus vertoonden.

Medici waarschuwen in Amerikaanse media voor te vroege conclusies, maar beleggers lopen vooruit op het mogelijke succes voor het concern dat eerder medicijnen tegen hiv-virussen en hepatitis B en C produceerde.

Remdesivir is een zogenaamd breedspectrum-medicijn tegen virussen, dat nog nergens is goedgekeurd. Het is vijf jaar geleden ontwikkeld, onder meer ter bestrijding van Ebola. Toen bleek het minder effectief dan andere medicijnen. Met de uitbraak van het coronavirus in China zagen medici de gelijkenis en testten zij remdesivir verder door.

Gilead heeft ook in het Chinese Wuhan twee studies gedaan onder bijna 800 patiënten. Volgens een studie in The New England Journal of Medicine kon een patiënt in de VS na een week in het ziekenhuis dankzij remdesivir de volgende dag al van de extra zuurstof af.

Beurshandel omhoog

De future voor de Dow Jones-index noteerde, na een fractie winst bij slot donderdagavond, ruim 800 punten hoger na het nieuws. Inmiddels is dat 370 punten winst.

Het sentiment op de beurzen werd ook gedreven door de plannen die president Trump gaat melden voor het heropenen van de economie, nu inmiddels 22 miljoen Amerikanen hun baan hebben verloren, 15% van het totaal.

Donderdag werd de lockdown van de stad New York verlengd om de schade van het dodelijke coronavirus te beteugelen. Inmiddels zijn wereldwijd volgens officiële gegevens 140.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.