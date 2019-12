Kabinet komt met groeiplan voor koopkracht

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat): „Wij zijn ook het departement van welvaart.” Ⓒ Rias Immink

Nederland moet het over een andere boeg gooien, willen we de verzorgingsstaat overeind houden én extra geld in de portemonnee overhouden, zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. „Als we nu nog twee decennia krijgen waarin de huishoudportemonnee er niets van terug ziet dan hebben we straks dertig partijen én tachtig procent ontevredenheid.” Met zijn groeistrategie slaat hij piketpalen voor het veelbesproken investeringsfonds.