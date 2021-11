Premium Het beste van De Telegraaf

Volle bak op voormalig Peter Stuyvestant Gala, dat 100 jaar bestaat. Nederland is ’great’, vinden de gasten van het NAF Ball

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Blij dat het kon, zwierden de gasten over de dansvloer in de balzaal van het New Yorkse Plaza Hotel.

Best een beetje een gek gevoel. Maar toch vooral fijn dat het kan. Dat was het gevoel tijdens het NAF Ball, voorheen Peter Stuyvesant Ball, in het statige Plaza Hotel in New York, waardoor Manhattan weer even oranje kleurde.