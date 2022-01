Steun voor Nederlandse start-ups bij Amerikaanse doorbraak

Het landelijke investeringsfonds Invest-NL draagt ook bij aan het programma, dat een initiatief is van Nederlandse ondernemers en Nederlandse consulaten-generaal in de Verenigde Staten. Het bedrag wordt mogelijk aangevuld met privaat geld om de doelen zoals zakendoen in Silicon Valley te kunnen halen, schrijft het ministerie op de website.

Dirk Janssen, consul-generaal in San Francisco: „In de VS worden Nederlandse start-ups vaak als innovatief en vernieuwend gezien. Met ScaleNL proberen we die Amerikaanse doorbraak ook écht te forceren: we verbinden ondernemers met vooraanstaande experts en investeerders in Amerikaanse techhubs.”

Start-ups kunnen zich tot 18 februari 2022 aanmelden voor het programma, dat „voorbereidt op financieringsrondes en stormachtige groei (’scalen’) in de VS”, schrijft het departement. De eerste groep van tien bedrijven neemt naar verwachting vanaf april deel.

Reden voor het programma is dat Nederlandse start-ups die internationaal willen uitbreiden volgens het ministerie vaak tegen financieringsrisico’s aanlopen, „mede doordat Nederlandse investeerders vaak minder risico willen nemen dan internationale investeerders”, aldus het ministerie.