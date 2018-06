Doe je smartphone op slot

We doen steeds meer met onze smartphone, zoals betalen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Mobiele telefoons zijn onmisbaar geworden in ons leven: naast ermee bellen staat ons hele leven er op en betalen we ermee. Met deze tips kun je het risico dat iemand toegang tot jouw gegevens krijgt, ook bij diefstal of verlies, minimaliseren.