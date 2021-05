Binnenland

‘Grote behoefte aan verbindend leiderschap’

Nederland is gespletener dan ooit. De coronacrisis en de politieke vertrouwenscrisis vormen samen een explosief mengsel. Daar komt nu het Israëlisch-Palestijnse conflict bij, dat zich ook in onze straten manifesteert. „Nederland heeft een enorme behoefte aan verbindend leiderschap. Maar er is nieman...