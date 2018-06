Hof verdubbelt straf ex-bankier SNS Reaal

Dat blijkt uit een recent gepubliceerd vonnis.

Groenhofs celstraf is opgeschroefd naar 24 maanden onvoorwaardelijk. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de eerste uitspraak, maar wel minder dan de 48 maanden waarom het Openbaar Ministerie had gevraagd.

De zaak draait om een clandestien uitzendbureautje dat Groenhof runde in de tijd dat hij als puinruimer was aangesteld bij de vastgoedbank van SNS Reaal. Veel leningen die vastgoedbank SNS Property Finance had verstrekt werden niet of slecht terugbetaald. Groenhof moest die leningenportefeuille saneren, en stelde daarvoor een team samen uit zijn eigen reeds bestaande netwerk van vriendjes uit de vastgoed- en bancaire wereld.

De wederdienst voor zo’n klus was dat deze door Groenhof binnengeloodste medewerkers circa 40% van hun salaris moesten afstaan aan de man die hen had binnengeloodst. Om te voorkomen dat Groenhof tegen de lamp zou lopen, werd er een rookgordijn opgetrokken met valse facturen.

Het hof acht Groenhof dan ook schuldig aan valsheid in geschrifte, niet-ambtelijke omkoping, witwassen en leiding geven aan een criminele organisatie.

Groenhof heeft altijd betoogd dat dergelijke betalingsregelingen in de financiële wereld heel normaal zijn en dat er zelfs sprake was van het inlossen van een ’ereschuld’.

Ook handlanger Pieter G. kreeg het deksel in hoger beroep nog wat harder op de neus. Hij heeft ook 24 maanden onvoorwaardelijk opgelegd gekregen, waar hij eerder nog wegkwam met tien maanden cel.

De malaise rond Property Finance vormde mede de opmaat tot een met belastinggeld betaalde nationalisatie van de in Utrecht zetelende bank SNS Reaal.