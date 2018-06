Vrolijke Trump en Trudeau op G7

President Tump en de Canadese premier Justin Trudeau. Ⓒ EPA

LA MALBAIE - De Amerikaanse president Trump en de Canadese premier Justin Trudeau hebben elkaar grappend geplaagd over de handelsoorlog die de economische topconferentie van de G7 overschaduwt. Trump en Trudeau spraken op de conferentie in de Canadese provincie Québec samen even met de pers en leken beiden in een opperbeste stemming.