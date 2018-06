Ⓒ DIJKSTRA BV

Den Haag - Stel de plaatselijke visboer scoort keer op keer slecht in de jaarlijkse, nu ter ziele gegane, haringtest. En elk jaar is zijn verweer dat haring slechts een fractie van zijn aanbod is. Zou u daarmee genoegen nemen? Waarschijnlijk niet. Toch doet iets dergelijks zich voor bij het ministerie van Financiën.