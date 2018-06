Macron knijpt ’m (Trump in dit geval)

De eerste ’handshake’: juli 2017... Ⓒ AFP

De eerste handdruk die president Trump zijn Franse collega Macron gaf tijdens zijn bezoek aan Parijs juli vorig jaar had meer weg van een potje armworstelen. Bij het afsluiten van zijn bezoek aan Parijs deed Trump dat nog eens dunnetjes over. Gretig greep hij de hand van Macron om die niet meer los te laten. Dit tot zichtbaar ongemak van de Franse president.

September 2017: een wat grimmiger uitziende ontmoeting Ⓒ AFP

Op de G7 waren de rollen echter omgedraaid. Met zichtbaar genoegen grijpt Macron de hand van Trump. Even later laat een close up zien wat het resultaat is: de duim van Macron heeft een duidelijke afdruk achtergelaten op de hand van de Amerikaanse president.

Juni 2018, G7: Macron grijpt zijn kans... letterlijk... Ⓒ REUTERS