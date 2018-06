Verkoper tweedehands iPhones Leapp failliet

In een reactie zegt ceo Rogier van Camp afgelopen maanden bezig te zijn geweest met financiering van verdere groei van het bedrijf. „Tot enkele dagen geleden hadden we positieve verwachtingen over de slagingskans maar door een te kort tijdsbestek is het ons helaas niet tijdig gelukt om met alle betrokken partijen overeenstemming te bereiken. Helaas zagen we ons om die reden genoodzaakt surseance aan te vragen voor Leapp Group.” In overleg met de bewindvoerder is vervolgens faillissement aangevraagd.

Van Camp zegt ’zich ‘tot het uiterste in te spannen’ om de mogelijkheid van een doorstart te onderzoeken met de curator’. Om de kansen daarop te vergroten is volgens hem besloten de winkels en webwinkels tijdelijk gesloten te houden. Bij Leapp werkten circa 200 mensen.

Onzekerheid voor klanten

Volgens een kenner van de markt voor opgelapte iPhones hebben de winkels die Leapp opende het bedrijf de das om gedaan. Daardoor kon het bedrijf minder goedkoop werken dan andere aanbieders van ’refurbished’ apparaten, zoals Forza en Centralpoint. Die werken vooral online of verkopen hun spullen via telecomaanbieders en telefoonwinkels.

Leapp was met Forza en Centralpoint bezig met het opzetten van een keurmerk voor ’refurbished’ elektronica. Het faillissement is een tegenslag voor de reputatie van de markt voor tweedehands smartphones.

Voor klanten die nog op een bestelling wachten van Leapp of waarvan de garantie op hun apparaat nog loopt is het nog afwachten of ze die nog geleverd krijgen. Van Camp zegt dat de garantie aan klanten ’uiteraard aandacht zal krijgen in de gesprekken met doorstarters’.