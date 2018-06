De tien best gelezen artikelen van afgelopen week

1) Met stip op één staat het verhaal over de Adyen-aandelen van prinses Mabel van Oranje. Deze aandelen blijken meer dan honderd miljoen euro waard te zijn. Dat komt naar voren uit het prospectus van de aanstaande beursgang van de betalingsverwerker.

2) Dat de chaos bij de Belastingdienst al enorm was, wisten we al. Deze week kwam echter naar buiten dat de ellende daar nog veel groter was dan in eerste instantie naar buiten was gekomen.

3) De koude kant in families kan nog wel eens tot problemen leiden. In dat geval is het gegeven dat je je schoondochter of -zoon kunt onterven een rustgevend idee. Wil je de koude kant uitsluiten? Hoe je dat doet, lees je hier.

4) Nieuws uit de VS werd deze week ook goed gevolgd. Het artikel dat de Amerikaanse economie vanaf deze zomer in de vertraging gaat richting een recessie staat op nummer vier van de best gelezen verhalen. Europa volgt. Dat patroon voorziet routinier Paul Brain, hoofd vastrentende waarden bij Newton IM, onderdeel van vermogensbeheerder BNY Mellon IM dat $1,9 biljoen onder beheer heeft.

5) Veel winkelketens zijn de afgelopen jaren uit het straatbeeld verdwenen. Zal Men at Work daar ook bij horen?

6) De discussie over wel of niet altijd bereikbaar zijn op je telefoon van de zaak is nog niet geluwd maar er is nu ook een nieuw geluid te horen: welke apps mag je wel op je werktelefoon installeren en welke niet? Continental verbiedt nu de app Whatsapp. De app verschaft zich volgens de fabrikant van auto-onderdelen toegang tot persoonlijke gegevens. Het risico op overtredingen van de nieuwe Europese privacywet wordt daardoor te groot, vindt het Duitse concern.

7) De manier waarop sommige incassobureaus geld innen, is niet altijd even netjes. De Consumentenbond raadt consumenten aan niet aan agressieve incassobureaus te betalen.

8) In Turkije wordt momenteel alles op alles gezet om grote economische problemen in Turkije zoveel mogelijk af te wenden. De Turkse centrale bank heeft daartoe zijn belangrijkste rentetarief opnieuw behoorlijk opgeschroefd in een poging de vrije val van de lira te stoppen. Het is al de derde renteverhoging in twee maanden.

9) Het zwaar verlieslatende Blokker heeft er sinds vorige week in Nederland een nieuwe concurrent bij: De Belgische keten Casa, die opmerkelijk genoeg ook in handen is van de familie Blokker.

10) Consumenten betaalden in mei 1,7% meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De prijsstijging werd voornamelijk aangejaagd door de prijsontwikkeling van vliegtickets, een verblijf in een bungalowpark en vakantiereizen naar het buitenland.