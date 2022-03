Rusland zet stap om gesloten westerse bedrijven te nationaliseren

Het wetsvoorstel staat het toe om bedrijven die voor meer dan 25 procent in handen waren van buitenlanders uit zogeheten ’onvriendelijke naties’ onder curatele te stellen. Daarmee moeten bankroeten worden voorkomen en banen behouden worden. Grote buitenlandse bedrijven als bijvoorbeeld Volkswagen en Mercedes-Benz hebben fabrieken in Rusland gesloten.

Bedrijven kunnen die curatele voorkomen door binnen vijf dagen na aankondiging de activiteiten te hervatten of hun aandelen te verkopen, stelt Verenigd Rusland. Dan moeten de activiteiten en werknemers wel behouden blijven. Gebeurt dat niet dan wordt er een tijdelijk bestuur voor drie maanden aangesteld door een rechter en de bedrijfsbezittingen en -activiteiten ondergebracht in een nieuwe onderneming. Na afloop van die drie maanden worden de aandelen in de nieuwe organisaties dan geveild.

Volksvertegenwoordiger Andrej Turchak van de partij Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin noemde de sluiting van fabrieken eerder een oorlogsverklaring aan Rusland en het Russische volk. „Het is een extreme maatregel, maar we tolereren niet dat we in de rug gestoken worden en we zullen onze mensen beschermen.”