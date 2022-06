Premium Het beste van De Telegraaf

Qatar heeft zelfs vliegshuttles voor supporters geregeld vanuit hotels in Abu Dhabi en Dubai

Door Yteke de Jong

Met gemengde gevoelens betrad ik vorige week de grasmat van het verbouwde Al Khalifa-stadion in Qatar, een van de speellocaties voor het omstreden wereldkampioenschap voetbal in november. Vorige week was ik voor een luchtvaartconferentie in Doha, en we konden een kijkje nemen in een van de stadions waar straks WK-wedstrijden worden gespeeld.