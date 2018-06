Frankrijk en Europa: G7-verklaring blijft staan

Iedereen die achteraf afstand nam van de verklaring bewijst hiermeen zijn „incoherentie en inconsistentie”, aldus een hoge Franse official tegen persbureau Reuters. De official reageerde op de draai die de Amerikaanse president Donald Trump zondag maakte. „Internationale samenwerking kan niet gebaseerd zijn op boosheid en soundbites, laten wij eerlijk zijn”, tekende Reuters op.

Trump zette zondag, enkele uren nadat hij de top had verlaten om naar Singapore af te reizen, een streep door de slotverklaring van de belangrijkste industriële landen ter wereld. De VS hadden zich eerder nog achter de verklaring geschaard. Trump schreef op Twitter dat de Canadese premier Justin Trudeau na zijn vertrek valse verklaringen heeft afgelegd, en dat hij daarom zijn achtergebleven vertegenwoordigers het slotakkoord niet heeft laten ondertekenen.

Volgens de Amerikaanse president waren de woorden van Trudeau dat Canada niet met zich laat sollen „heel erg oneerlijk en zwak.” Trump zei dat Trudeau zich tijdens de top juist mild opstelde. Dat de Canadese premier de Amerikaanse importheffingen tijdens het persmoment „soort van beledigend” noemde, schoot bij Trump in het verkeerde keelgat.

De president vindt dat de heffingen die de Verenigde Staten rekenen een eerlijke reactie zijn op de tarieven die Canada rekent voor zuivelproducten. Trump liet in een tweet tevens weten nu eerst te kijken naar importheffingen op auto’s die volgens hem „de Amerikaanse markt overspoelen.”

Trudeau stelde dat hij tijdens het persmoment niks verrassends heeft gezegd. Zijn woordvoering verklaarde dat alles wat Trudeau zei al eerder in het openbaar is gezegd of tijdens gesprekken met Trump. De premier blijft toegewijd aan wat is bereikt op de tweedaagse top in Quebec, luidde verder de Canadese verklaring.